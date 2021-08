Venemaa ja Hiina Rahvavabariik on seda võimalust ainult oodanud ja selleks pikalt valmistunud. 20 aastat tagasi ei olnud kumbki Euraasia suurvõim suuteline Ühendriikidele ja NATO-le Kesk-Aasias tegutsemiseks kätt ette panema. Pigem mindi kaasa USA islamiterrorismivastase retoorikaga, et selles laines ka omaenda vastaliste islamirahvastega arveid õiendada. Nüüd on olukord muutunud ja kindel see, et Afganistan ei jää ka Talibani võimu all rahvusvahelises poliitikas vaakumisse. Nii Hiina kui ka Venemaa on juba näidanud pigem sõbralikku valmisolekut seal võimu taas enda kätte võtnud Afganistani Islamiemiraadiga suhteid arendama.