Nüüd on selge, et Taliban jääb Afganistanis võimule ja see riik jääb mõneks ajaks kummaliseks halli tsooni riigiks. Kabulist tõmmatakse välja diplomaatilisi esindusi ja paljud humanitaarabi organisatsioonid pole veel otsustanud, kas neil on võimalust Afganistani jääda. On aga üks riik, kes vähemalt praegu on äraootaval seisukohal ja pigem isegi kasvatab suhtlemist Talibaniga. On olemas ka väiteid, et Venemaa tugevdab oma kohalolekut Kesk-Aasias. Praegusega on tuhandeid Afganistani nüüd juba endiste valitsusvägede sõdureid põgenenud üle piiri Tadžikistani.