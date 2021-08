Nüüd paneb Hiina Kommunistlik Partei uuesti Leedu vapruse proovile. Hiina on juba oma suursaadiku Leedust tagasi kutsunud ja katkestanud kaubaveod raudteel protestiks Taiwanile esitatud kutse vastu avada Vilniuses oma esindus. Pekingi kommunistlik režiim väidab, et meretagune demokraatia on kõigest mässuline provints, mis ootab peatset taasühendamist emamaaga.

Kuid ma võin paljastada, et surve Leedule on palju hullem, kui on teatatud. Thermo Fisher Scientificule – juhtivale välisinvestorile Leedus – on öeldud, et tema tegevus Mandri-Hiinas võib sattuda ohtu, kui valitsus Vilniuses ei tagane. Koos teiste Hiina sanktsioonidega võib see Leedule maksma minna 2,5 protsenti SKTst ehk üle 1 miljardi euro.