Tuletagem meelde vana ütlust «Mõisa köis, las lohiseb». Selles väljendus talupoja suhtumine mõisa varasse. Seda oli palju ja see oli võõras. Praegune olukord on samasugune, nn rahva teenrid, nagu meil poliitikuid tituleeritakse, ja kõrgepalgalised riigiametnikud suhtuvad meie ühisvarasse samamoodi: «Riigi köis, las lohiseb.»

Riigisekretäri loodud komisjoni järeldused terviseameti külmlao juhtumi kohta kinnitavad seda täielikult. Alates projekti tellimisest läbi ehitustsükli kuni kasutuseni – kõikjalt irvitab vastu kuritegelik lohakus ja ebakompetentsus. See ei saa olla juhus, see on väljakujunenud käitumine.

Kõige tipuks teatab vastutav minister, et olukord on masendav, kuid pole mõtet üksteisele näpuga näidata. Niisugune suhtumine on meie riigis muutunud tavaliseks. Keegi ei vastuta kunagi mitte millegi eest, olgu eksimus kui suur tahes. Seda võib nimetada asjaosaliste ringkaitseks. Süüdlasi tuleb kaitsta, sest kunagi ei tea, millal võid ise täbarasse olukorda sattuda. Vastutusest kuuleme ainult kõrgete riigiametnike ja poliitikute suure palganumbri õigustuseks. Palk peab olema suur, sest neil lasub tohutu vastutuse koorem. Pärast ametisse kinnitamist kaob vastutus nagu nõiaväel. Kui keegi tõesti peab kohast loobuma, toimub see rikkaliku kompensatsiooni ja rohke kiituse saatel. Kui meenutada hiljutist kantsleri lahkumist ühest ministeeriumist.