Afganistani missioon on olnud meie kaitseväe pikim. See on tugevdanud nii suhteid liitlastega kui ka meie üldist julgeolekut. Nüüd, mil Taliban on Afganistanis võimu üle võtnud, lasub meil ühiskonnana vastutus nende inimeste elude eest, kes on sealsetes oludes aidanud meie kaasmaalasi ja toetanud oma koduriigi demokraatlikku arengut, kirjutab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.