«Uskumatu käkk on kokku keeratud,» tõdes peaminister Kaja Kallas läinud neljapäeval terviseameti külmlaos kolme miljoni euro eest ravimite ja vaktsiinide riknemist kommenteerides. Riigisekretär Taimar Peterkopi uurimiskomisjon oli päev varem avaldanud lehekülgede kaupa põhjuseid, miks nii läks.

Tegelikult saab loo kokku võtta paari lausega. Terviseametis hoiti ravimeid neli aastat käpardlikult ja ebasobivates ruumides. Asjaosalistele oli see teada ja kevadel värskelt meeldegi tuletatud. Lisaks ütleb ravimiseadus selgelt, kes taolistel puhkudel lõpuks vastutavad – need on laomaja juhina peadirektor Üllar Lanno ja riigilao omanikuna ehk Lanno ülemusena töö- ja terviseminister Tanel Kiik.