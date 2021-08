Katri Raik usub, et tema nimekirjal läheb valimistel hästi. Küsimus on selles, kui hästi. FOTO: Sander Ilvest

Tänan küsimast. Kui kaks kuud enne valimisi hakkab koalitsioon vahetama linnapead, siis see näitab, et keskerakondlaste arvates olin muutunud neile tülikaks. Norstati küsitlus, kes on populaarseim Narva linnapeakandidaat, ainult kinnitas seda. Narvalaste toetus mulle ei mahtunud konkurentide plaanidesse. Tunnen end praegu tõeliselt vabana.

Kombinatsioon rumalusest ja omakasust. Üheskoos lollus ja laiskus. Arusaam, et on ainult üks tõde ja see on minu oma.