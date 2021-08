Omamoodi veidral kombel on tänastel sündmustel Afganistanis suurem mõju maailmapoliitikale kui Covid-19 pandeemial. Miks just veidral? Aga seetõttu, et tegemist on ühe maailma vaeseima ja majanduslikus mõttes mahajäänuima riigiga, kus asetleidvad sõjalis-poliitilised võnked ja võimusiirded vaevalt et kedagi erutada võiksid. Erinevalt maailma epidemioloogilisest seisundist, mis küll puudutab meist igaüht, kuid suuri geopoliitilisi tagajärgi ei jäta. Ometi on just Afganistanis toimuv märk nihetest globaalpoliitikas, ehk siis sama tähenduslik ja kurblooline nagu omaaegne ameeriklaste kiire lõppmäng Vietnamis. Ka siis madistati 20 aastat ja taanduti, häbi silmis. Ning maailm oli korraga sootuks teine.