Eesti on küberkonfliktis karastunud riik ja oleme alates 2007. aastast aktiivselt aidanud kaasa rahvusvaheliste küberruumi reeglite kujundamisele. Meie välispoliitilised pingutused on vilja kandnud. Näiteks on riigid üle kümne aasta ÜROs väldanud arutelude tulemusel leppinud kokku, et nii olemasolev rahvusvaheline õigus, kübernormid kui ka usaldusmeetmed kehtivad küberruumis kõikidele riikidele. Riikide korraldatud küberoperatsioonid allpool relvakonflikti lävendit alluvad rahvusvahelise tavaõiguse reeglitele. Sõja ajal toime pandud küberoperatsioonid peavad juhinduma rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtetest, tagades näiteks tsiviilelanike kaitse ning jõu kasutamise proportsionaalsuse.