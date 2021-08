1991. aasta sündmused Eestis olid hästi teadvustatud mitte ainult väliseestlaste seas, vaid ka Ameerika uudiste vahendusel. Meie jaoks algas aasta 1991 tavalise noore perena. Koos abikaasa ja pisitütrega olime just kolinud Marylandi, kus mu abikaasa asus tööle ülikooli professorina. Juuniks olime vaikselt tutvumas Washingtoni äärelinna eluga, kirjutab väliseeesti luuletaja Kaja Parming Weeks.

Juba 80ndate lõpul saime aru, et vabaduse tuuled olid Eestis tõusmas. «Eestimaa laul» 1988. aastal, kus kõlasid isamaalised laulud, ja poliitiline vastupanu oli ülimalt inspireeriv. Kui 1989. aastal toimus Balti kett, teatati sellest sündmusest koos fotoga New York Timesi esimeses osas – milline muutus oli see, kui noorena kohtasin aina ameeriklasi, kellel oli Eesti teadmata!