Kui Taliban kuulaks lääne muusikat, võiks mägede vahelt kosta ansambel Queeni sõnad «veel üks langeb põrmu» (originaalis: another one bites the dust). Afganistan on seljatanud Briti impeeriumi, Nõukogude Liidu ja nüüd USA. Kas Afganistan osutus ühelegi neist päriselt kirstunaelaks, on siiski vaieldav, kirjutab antiikajaloolane Mikael Laidre.