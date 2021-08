II pensionisamba seis on juba ammugi kenasti jälgitav olnud: internetipanka sisse logides võib hetkeväärtust näha kohe avalehel. Kui palju on senise tööelu jooksul aga I sambasse kogunud, seda paljud endiselt ei tea, kuigi just see on enamiku jaoks peamine pensionipõlve sissetulek ja varalaegas. Põhjus on lihtne: riigipoolse tehnilise lahenduse puudumise tõttu on tavainimesel olnud seni üsna võimatu I samba varal silma peal hoida. Sisuliselt tuli oodata pensionieani, et ametnik teeks vastava kalkulatsiooni ning alles siis saabus tõehetk.