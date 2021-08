Rahvusvahelises õiguses eristatakse riigi ja valitsuse tunnustamist. Afganistani kui riiki ja ÜRO liiget pole keegi lakanud tunnustamast. Samas mis puudutab valitsust, siis on eelmine valitsus Afganistanist põgenenud ja Taliban on riigis võimu enda kätte haaranud, kirjutab TÜ rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borell teatas äsja, et kuigi Talibaniga «tuleb rääkida», ei tähenda see, et EL-i liikmesriigid tõttaksid Talibani valitsuse formaalse tunnustamisega. Pikantseks aspektiks on, et paljude lääneriikide (aga ka näiteks Venemaa) seadusandluses on Talibani hoopis tunnustatud terroriorganisatsioonina. Seega tegemist oleks üsna kardinaalse muutusega hoiakutes: terroriorganisatsioonist tunnustatud valitsuseks.