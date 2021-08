Täiskasvanud inimene veedab tööd tehes umbes poole ärkveloleku ajast. Paljud inimesed töötavad mitmel kohal või on ühendanud töö hobiga ehk tööaeg võib olla isegi suurema osakaaluga. See, mida inimene teeb pea poole oma elust, peaks olema ülimalt väärtuslik. Kas see on praegu niimoodi väärtustatud?