Diskussioon Narva vanalinna taastamise üle on tänuväärne. Muu hulgas võimaldab see vaadata kõigile neile elementidele, mis kujundavad meie elukeskkonda. Nagu ikka uute vaidlusteemade puhul, oleme üsna segases olukorras, kus ka vaidluse struktuur pole kuigivõrd paika loksunud. Ühed arvavad, et kõik tuleb täpselt nii üles ehitada, nagu me vanadelt plaanidelt ning fotodelt näeme. Teised jälle peavad seda kõike mõttetuks aja ja raha raiskamiseks. Ja nagu ikka – tõde on kuskil vahepeal.