Eelmisel nädalal avaldas ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) enam kui 14 000 teadusartiklil põhineva hindamisaruande, mis kannab endas tänase päeva kõige usaldusväärsemat ja ajakohasemat infot kliimamuutuse kohta. Selles IPCC juba 6. raportis toonitatakse tungivalt, et me kõik peame arvestama oludega, kus ekstreemsed ilmastikutingimused ja loodusõnnetused, mis tänavu ka Euroopat räsisid, muutuvad üha igapäevasemaks.

Kahjuks ei leidnud see vähemalt Skandinaavia riikides esiküljevääriline uudis Eesti meedias suuremat tähelepanu. Delfi ja Postimees küll markeerisid teemat, kuid avalik-õiguslik ERR osutas inimkonna ajaloo mahukaimale kliimaraportile kui kõigest uuringule, mille sõnum on, et kliimasoojenemise põhjustaja on siiski inimtegevus. Samuti ei puudutanud arvamusfestivali parlamendierakondade esimeeste debatt keskkonda mitte poole sõnagagi. Eesti poliitikute hulgas ei tekita teadlaste alarmeeriv hoiatus isegi mitte kulmukergitust. Justkui poleks Eesti osa sellest osalt kõrbestuvast ja osalt üleujutuste all kannatavast planeedist.