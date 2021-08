Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Aasta jooksul on vahetunud valitsus ja riigikogu keskkonnakomisjoni liikmed, meil on kolmas keskkonnaminister, uus metsaosakonna juht, RMK nõukogu, MAKi juhtkogu, töölt on lahkunud keskkonnaagentuuri metsaandmete (SMI) juht. Sisuliselt pole aga midagi toimunud: RMK kui rahamasin toimetab edasi kui riik riigis rahva varaga ning liberaalse turumajanduse tingimustes domineerivad Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu huvid.