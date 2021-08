Lääs olla kaotanud, sest ­hõimud on Afganistanis taas kõik otsad enda kätte ­saanud. Äkki pole need otsad käest ära olnudki. Napilt nädala jagu üle kuu on kulunud selleks, et ­Talibaniks koondunud hõimud oma tahtmise saaksid. See on juhtunud tuhandete lääne ohvrite ja sadat tuhandet ületavate tsiviilohvrite hinnaga. 2020. aastaks oli kõikvõimalikke otseseid ja kaudseid sõjakulusid nii Iraagi kui ka Afganistani asjus tehtud ca kahe triljoni dollari jagu.