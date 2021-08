Ingvar Pärnamäe FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

See on nüüd juhtunud. Kabul ja kõik teised Afganistani linnad on langenud ja Taliban on peale 20 aastat tagasi Afganistani valitsemas, kirjutab iduettevõtja Ingvar Pärnamäe, Eesti kaitsenõunik Afganistanis aastatel 2008-2009.



Olen veetnud pool aastat oma elust seal riigis Eesti kaitsenõunikuna ja muuhulgas otse sealsetelt inimestelt kuulnud jutte Talibani metsikustest 1990ndatel ja 2000ndate alguses. Seetõttu lähevad need arengud mulle kahtlemata sügavalt korda – seda ennekõike just inimlikust aspektist, mõeldes nendele afgaanidest sõpradele või nende perekondadele, kellel ei ole õnnestunud läände pääseda ning kelle elu on reaalses ohus, kuna nad puutusid kokku ISAFi rahvusvaheliste jõududega. Loomulikult on frustreeriv ka see, et muuhulgas tuhandete eestlaste panus Afganistani ülesehitamiseks ei ole kokkuvõttes kandnud vilja. Nende seas on ka üheksa missioonil hukkunud Eesti kaitseväelast ning kümned vigastatud.