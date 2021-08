Jutt migrantide kasutamisest hübriidsõja relvana Valgevene poolt Leedu vastu on asjatundmatu, kaksikmoraalile viitav ja erapoolik. Praegu käib võitlus tagajärgedega ja keegi ei tahagi rääkida olukorra tekkimise põhjustest, kirjutab lugeja Tõnu Anton.

Põgenikud on enamasti Iraagist ja Afganistanist, aga ka Süüriast ja mujalt sõdades purustatud riikidest. Mitukümmend aastat on lääneriigid pidanud seal sõdu ja purustanud selle sõja käigus riikide majanduse. Lääneriikide eriteenistused kõrvaldasid Afganistani presidendi võimult ja riigis tekitati kodusõda. Eesmärk oli tollal tuua riiki läänelik demokraatia ja vabastada rahvas diktatuurist. Iraagi presidenti aeti väljamõeldud keemiarelvade hoidmise põhjusel taga nagu looma, lõpuks võeti ta kinni ja tapeti. Keemiarelvi riigist ei leitud. Ka Süüria presidenti tahtsid lääneriigid võimult kõrvaldada ja ainult Venemaa vahelesegamine on seda seni pidurdanud.