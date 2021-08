Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Euroopa Komisjoni ettepanek «Eesmärk 55», mis sisaldab endas mitme kehtiva õigusakti muutust, on meie meedias tekitanud nutu ja hala laviini, kus ettepanekut peetakse «liiga roheliseks». Kriitikat väärib see ettepanek tõesti, kuid hoopis vastupidisel põhjusel: see ei lähe piisavalt kaugele. Arvestades seda, kui kiiresti kliima muutub, vajame märksa kiiremat pööret energeetikas ja teistes kliimat mõjutavates majandusharudes.