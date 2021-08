Põhimõtted, mille järgi inimesed oma ühiskondlikku elu korraldavad, on ebateaduslikud ja tegeliku eluga vastuolus. Viimasel ajal ilmuma hakanud artiklid ja raamatud viitavad siiski sellele, et ühiskonnateadus seisab oma kopernikliku pöörde lävel, kirjutab füüsik Tiit Kärner.

On mõneti ootamatu ja üllatav, kui kiirelt on maailma poliitiline kliima viimase 30 aastaga muutunud. Samas mäletame, et ka Esimese maailmasõja lõpu joovastuse ja teise alguse vahele jäid napid 20 aastat. Kuid need olid mürgitatud Versailles’i rahu ja suure majanduskriisi poolt.