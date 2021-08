Küllap tajume kõik väga teravalt piirangute ja vaktsineerimisralliga seoses tekkinud polariseerumist ühiskonnas. Olles vaktsiiniusku maskikohustuse pooldaja, suudan ma mingil tasandil mõista inimesi, kes ei taha end süstida lasta ning on piirangute vastu. Minu jaoks on probleem see, missuguste sõnade ja väljendite abil me oma seisukohtadest räägime.