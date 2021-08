Sadat juhtis 20 000 sõdurit, kes kaitsesid Helmandi pealinna Lashkar Gah’d. Vaatamata vihastele lahingutele püsis too linn kauem vähemalt osaliselt keskvalitsuse kontrolli all kui mitmed teised. Alles eile tuli teade, et ka Lashkar Gah on langenud.