Pärast pikka raporti koostamise protsessi antakse sõna riikide valitsustele ning valmib kokkuvõte poliitikakujundajatele. Iga viimne kui lause selles kokkuvõttes on maailma valitsuste poolt läbi vaieldud, mistõttu voolitakse teadlaste karmid hoiatused nii mõnelgi puhul ümaramaks, et need riikide majandushuve liigselt ei piiraks. Seetõttu on märkimisväärne, et seekordses kokkuvõttes seisab puust ja punaseks tehtud seisukoht, et inimkond on «ühemõtteliselt» kliimamuutuste põhjustaja – nüüdseks kahtlusi enam ei ole.