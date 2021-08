Tänases lehes avaldavad erinevad poliitikud Mõttekojas arvamust, kas ja mis kujul peaks taastama Narva vanalinna. Narva linnapea Katri Raik (SDE) rõhutab, et vanalinna ei saa taastada, sest enam pole selle varemeidki.

Olen Peter Zashevi ja Lauri Vahtre arvamuslugu lugedes nõutu. Narva vanalinna võrdlemine Pisa torni, Tallinna vanalinna ja Sagrada Familiaga Barcelonas on kohatu. Kaks esimest on säilinud oma esialgsel kujul, viimane on pidevas ehituses. Narva vanalinna – 400 17. sajandi hoonet bastionite vahel - ei ole enam olemas. Seda juba 70 aastat.