Inimkonda on ennegi raputanud kriisid, see on osa elust.

Loeme numbreid, teeme ennustusi, kes ootab süsti ja kes poeb peitu – koroonat kardavad kõik, isegi vastalised, kes väljakul plakatiga vehivad. Aga kas ei jää meil miskit kahe silma vahele? Näiteks see, et viimastel aastatel on grippi haigestumine pidevalt vähenenud, kuni gripiviirus hoopis ära kadus. Koroona tuli asemele – loodus tühja kohta ei salli. Inimene ennegi jõgesid pööranud, metsi ja loomi hävitanud – millegi heaga pole see kunagi lõppenud. Kiusasime gripiviirust, kuni läks solvunult peitu ja kutsus kurjema venna välja.