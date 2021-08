Koolikiusamist on märgatud ja sellega on aastaid tegeletud. Loodud on erinevaid liikumisi, et meie koolide keskkond oleks sallivam ja kiusamisest vaba. Kohati üritatakse probleemi peita ja rääkida, et meil on kiusamisvaba kool, kuid reaalsus on sootuks midagi muud. Kas koolid tegelikult ei taha selle probleemiga tegeleda, küsib ettevõtja Kätlin Rohilaid-Aljaste.