Miks on ajalugu meile tähtis? Miks me sõidame püramiide imetlema, laseme endast Pisa torni taustal pilti teha ja miks vaatame leplikult neid miljoneid turiste, kes igal aastal tulevad Tallinna vanalinna uudistama, küsivad Hanken & SSE Executive Education kaasprofessor Peter Zashev ja ajaloolane Lauri Vahtre.

Vastus on lihtne – me austame ja hoiame neid, sest nad räägivad meile meie ajaloost ja meie eelkäijaist, tänu kellele me üldse olemas oleme. Ilma ajaloota oleme kui juurteta puud. Oma ajaloo tundmine on midagi, ilma milleta pole võimalik rajada ühist tulevikku.