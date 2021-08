Juuli keskpaiku külastas Leedu välisminister Gabrielis Landsbergis Iraaki, et veenda selle riigi juhte mitte saatma inimesi Minski lennukile. Tulemus ei olnud väga veenev, alles pärast Euroopa Liidu sekkumist teatas Iraak pühapäeval, et peatab lennud Minskisse.

Kui meenutada sündmusi 2003. aastal, siis oli just Vilniuse kiri see, milles kümme Ida-Euroopa riiki, sealhulgas Leedu (eks ütle kirja nimigi seda) ja Eesti, toetasid USA invasiooni Iraaki. «Meie riigid mõistavad türannia loodud ohte ja demokraatiate spetsiaalset vastutust kaitsta meie jagatud väärtusi,» seisis kirjas. Ühesõnaga, Iraaki ei mindud mitte ainult sellepärast, et väidetavalt olid seal massihävitusrelvad, vaid ka demokraatia kaitsmise lipu all.