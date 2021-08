Ühel õhtul juttu ajades tuli kõneks: kui palju ülepea makstakse krematooriumi töötajale, lagunenud laipade kokkukorjajale, kohtumeedikule, üldse neile, kes teevad asju, mida inimesed muidu parema meelega ei teeks? Kus need tööd tegelikult liiguvad? Kas nad on vahest ka kuskil CV-online’is üleval?

Prügivedajate kohta räägitakse, et need pidada päris head raha teenima, eks prügi sees leidub ka teinekord igasuguseid inetusi. Vahest tuli see mõte sellest, et hiljuti jäi silma meediapealkiri, kus prügivedaja palgaks nimetati 4000 eurot. Artiklit ennast ma muidugi lahti ei teinud, jõuad sa kõike lugeda.