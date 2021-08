Koroonakriisiga nägime vaimse tervise abivajajate arvu järsku suurenemist. Sellega kaasnenud järjekordade pikenemine psühhiaatri juurde on viinud selleni, et kui endale aega broneerida mõnes suuremas linnas, nagu Tartu või Tallinn, on vaja kohati kuude kaupa oodata, kirjutab Noored Sotsiaaldemokraadid asepresident Karl Aaron Adson.