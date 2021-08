Valgevene-poolne migratsioonisurve Leetu ning ka Lätti ja Poolasse on ilmselgelt poliitiliselt juhitud illegaalne migratsioon. Hoolimata sellest, et praegu Eestile migratsioonisurvet ei ole, on juba aastaid tehtud ettevalmistusi juhuks, kui see peaks tekkima, kirjutab siseminister Kristian Jaani (Keskerakond).

Jätkusuutliku migratsioonipoliitika lähtekoht on ennetus: koostöö kolmandate riikidega, et nad takistaksid ebaseaduslikku riigist lahkumist, tõhus piirikontroll ja arusaam, et ebaseaduslikult Euroopa Liitu saabunud inimesed saadetakse varem või hiljem oma koduriiki tagasi. Ennetus on nii pikaajaline koostöö teiste riikidega ja nende võimestamine, et nad raskustega paremini toime tuleksid, kui ka operatiivne reageerimine ohuolukordadele partnerriikides.