Tänavu juulis avaldatud kliimapakett​ Fit for 55 (eesti keeles: «55ks suutlik») on selle loetelu loogiline jätk. See purustab illusiooni, et keskkonda saaks lõpmatult ekspluateerida. Allakirjutanu hinnangul on kogu kliimapakett suunatud turupõhiste mehhanismide tekitamisele, hinnastamaks riikide, ettevõtete ja kodumajapidamiste tegelikku keskkonnajalajälge.

Kõigepealt halb uudis: regulatsioonide pakett Fit for 55 on 13 seadusandlikust aktist koostatud pakett, mille ingliskeelne maht on üle 3500 lehekülje. Ja kuna sageli peitub saatan detailides, ei ole lootustki kogu paketi poolt kaasnevaid muudatusi ühes arvamusloos analüüsida. Ent kuna juba paketi nimi viitab süsinikdioksiidi heidete vähendamisele ja energiasektor moodustab umbes 75 protsenti 33,9 miljardi tonnisest aastasest CO 2 heidetest, siis on alust arvata, et paketi fookus on suunatud eelkõige energiasektori süsinikujalajälje vähendamisele.