Seni on meil olemas ühe viirusevalgu vastu meisterdatud vaktsiinid, mille puhul on kõheldud, kas need on ka piisavalt tõhusad teisenenud viirusetüvede vastu. Näib nii, et uue viirusemudeli saanu elab vaktsineeritult selle tekitatud haiguse rahulikumalt üle kui ta vaktsineerimata liigikaaslane.