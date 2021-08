Lauri Vahtre. FOTO: Tairo Lutter

Väga kena, et Vootele Päi nii avameelselt asja selgitada võttis: «Tarvis on valgustatud onu Heinot, kes näitaks, et vähemuse õiguste eest seismine ei kahjusta kuidagi mehelikkust ega ole kaasaegne «pehmovärk». Kaliibriga ja karastunud, kuid valgustatud onu Heinot, kellel on vitaalsust ja vilumust, et ka vihasemas debatis mõjuda veenvalt. Mitte kaeveldes ja solvudes, vaid brutaalselt argumenteerides, vajadusel vastasega seinu ja lagesid määrides. Keegi, kes suudab eemalduda kantseliidist ning rääkida otse ja inimkeeles.» Ühesõnaga, kui ikka näiteks Metsatöll võtaks kätte ja teeks ühe korraliku möriseva homosõu, võiks Eesti astuda välja kartulivabariigi seisundist ja liituda eesrindlike rahvaste perega.



Päi lisab igaks juhuks ka majandusliku mõõtme, sest: «Eestlasele on keeruline miskit selgeks teha, lähtudes puhtalt väärtustel või inimlikkusel põhinevast argumentatsioonist – argumenti peab toetama talupojamõistusele hoomatav majanduslik dimensioon.» Mis seisneb selles, et kui meil nn abieluvõrdsust ei kehtestada, siis jääme nälga, sest meile ei saabu enam ei investeeringuid ega töötuid ajukirurge. Selline põlastus oma «inimlikkust mittemõistva» rahva suhtes paneb muidugi kulmu kergitama, aga see on vaid asja üks külg. Teine külg on see, et kogu see jutt on sulaselge jama. Investeeringud ja ajukirurgid vilistavad abieluseaduste peale, nemad lähevad sinna, kus on kasum ja hea palk. Kasvõi Türkmenistani, rääkimata Saudi Araabiast, kus eelnimetatud võrdsusega pole just kõige paremad lood. Püüdke lolle kuskil mujal.