Leedut on tabanud rändekriis Valgevene diktaatori hübriidagressiooni vormis. See on hinnang, mis on tekkinud suve jooksul tänu arvukatele tõenditele. Migrandid Iraagist, Kamerunist, Kongost või Afganistanist pole valinud sõitmist Euroopa «paradiisi» läbi Leedu lihtsalt juhuslikult. Minsk on aktiivselt võimaldanud ja soodustanud seda teekonda, pidades seda praegu ülal, karistamaks Leedut viimase aktiivse rolli eest ELi sanktsioonide kehtestamisel, mis järgnes Ateenast Vilniusse teel olnud Ryanairi lennuki kaaperdamisele mais. See on ka strateegilise sunni kampaania, et panna Leedu valitsust tagasi tõmbama oma välispoliitilisi seisukohti suhetes Aljaksandr Lukašenka režiimiga.