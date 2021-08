Tänahommikune lakooniline teade, et Teaduste Akadeemia presidendist Tarmo Soomerest ei saa presidendikandidaati võib esmapilgul tunduda tavauudisena presidendikandidaatide sõelumise protsessis. Tegemist on aga hoopis märkimisväärsema uudisega, mis kirjeldab tänase Eesti parlamendipoliitika ja riigivalitsemise moraalset pankrotti, kirjutab Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar.

Kaaluda nädal aega kandidaati, teda kiita ja tunnustada ja siis lakoonilise sõnumiga põhja lasta on mõnitus, mida tänane Eesti Teaduste Akadeemia president kindlasti ei vajanud. Tõenäoliselt oli seda protsessi tarvis ainult selleks, et saaks jätkuda ammukäivitatud varjuteater parlamendierakondade peidetud agenda elluviimiseks.

Avalikult Tarmo Soomere kanditatuuri põhjalaskmine näitab justkui seda, et näete me ju tegeleme palehigis presidendikandidaadi leidmisega ning näete, me teeme seda ju avalikult. Mingit soovi enda poolt kutsutud kandidaati tõsiselt kaaluda niikuinii ei olnud.