Kriisi ajal peitu pugenud kantsler Marika Priske vallandamine oli selgelt liiga vähe ja liiga hilja. Küll aga on see suur samm, saatmaks Eesti ­eliitametnikele sõnum, et ka neil tuleb (vahel harva) vastutada. Loodame, et ennast viienda võimuna positsioneeriv Kantslerite Klubi võtab aega peeglisse vaadata, kirjutab Eestimaa Rohelised volikogu esimees Aleksander Laane.



Pandeemia kontrollimises tulevad õppetunnid kahjuks ­endiselt teo­sammul – muidu me ei peaks täna tõdema, et oleme jälle ilma ­mingi ettevalmistuse ja plaanita ­sisenenud uude koroonalainesse. Millega on ­kogu kevade ja suve tegelenud Sotsiaalmüs­teerium, jääb nähtavasti juba saate «Eesti otsib selgeltnägijat» teemaks.