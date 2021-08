Tänavu 17. oktoobril ei ­toimu Eestis mitte ühed kohalikud valimised, vaid 79 valimist. Poliitiline konkurents on igas omavalitsuses isesugune ja ­omanäoline. Kuid osa neist on olulisemad kui teised ning paljude huvi peatub kindlasti sellel, mis juhtub Tallinnas. Erinevalt paljudest teistest omavalitsustest mõjutab ­Tallinnas toimuv ka seda, mis on ­võimalik Toompeal. Kuid valimised ­pealinnas ei ole seekord olulised mitte ­ainult selle pärast, et tegemist on kõige suurema ja kõige mõjukama omavalitsusega. Lisaks sellele näeme väga suure tõenäosusega üle pikkade aastate taas ka olukorda, kus Keskerakond peab pealinnas võimu kellegagi jagama.