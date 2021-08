Esiteks taustast. See, mida tänasel päeval nimetatakse Leedu rändekriisiks, ca 4000 (siiamaani) illegaalse piiriületusega, on Lõuna-Euroopale igapäevane elu juba pikki aastaid. Kuigi Leedule on see loomulikult tõsine katsumus, kuna eelnevatel aastatel on vastav näitaja olnud alla saja. Euroopa Komisjoni andmetel oli Euroopa Liidus 2020 aastal 125 100 ebaseaduslikku piiriületust. Seega ei ole ime, et sõltumata Leedu ponnistusest ei kõneta need arvud veel piisavalt Euroopa Liitu. Muidugi on Leedu ja Lõuna-Euroopa riikide vahel teatud erinevus, mis tekitab lisapingeid. Leedu ei lase illegaalseid piiriületajaid pärast toiminguid seitsme tuule poole, vaid hoiab neid kinni, kuni nende kohta on tehtud otsus, vastupidiselt Euroopas kahjuks kehtivale tavale, kus pärast esmaseid toimingud lastakse illegaalsetel sisserändajatel vabalt liikuda.

Kuid miks ma ei usu, et Eesti ei ole valmis rändekriisiks. Esiteks kehtib siingi lihtne tõde, et iga plaan on hea, kuni põrkab kokku reaalsusega. Kuid peamine viga, mis on viimasel ajal meedias laialdast kajastust leidnud, on see, et Eesti valmisolekust rääkides ei arvestata piirivalvamise algtõdesid. Riigipiiri valvamine on oma olemuselt palju keerulisem kui tara püstitamine, okastraadi vedamine või kaamerate paigaldamine riigipiirile. Riigipiiri valvamine riigipiiril on kompleksse tegevuse viimane kaitseliin, mitte esimene. Leedust saan ma aru, et neil ongi aeg tegeleda oma viimase kaitseliini rajamisega, mis tahes hinnaga ja kiirelt. Loomulikult on Eesti igapoolne abi selles valdkonnas ainult tervitatav, kas siis piirivalvurite, okastraadi, droonimeeskondade või siis kaitsetööstuse eri lahenduste pakkumine kriisi lahendamiseks. Kuid siingi käibib vana Eesti tarkus, et aed on vaid looma jaoks. Lisaks tõdemus, et kuidas iganes sa ei tõesta vastaspoolele, et ebaseaduslik piiriületaja tuli nende poolelt, siis nad seda lihtsalt ei aktsepteeri, olgu sul kasvõi 4K-kvaliteediga video ette näidata.