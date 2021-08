Nagu paljud, olen minagi avastanud pandeemia ajal pikkade jalutuskäikude võlu. Kui alguses põikasid need jalutuskäigud juhuslikult läbi mõnest lähikonna surnuaiast, siis nüüd suundun nende poole üha teadlikumalt. Ilmselt on surnuaiad nii lummavad seetõttu, et tegu on peale pühakodade ainsa kohaga avalikus ruumis, mis on pühendatud millelegi mittemaisele, transtsendentsele.