Tegelikult pole selles sõidukis midagi erilist, samuti ei tohiks see olla oluliselt kallim kui kiirrong, aga jah, meile on see «masin» liiga võõras või uhke. Saksamaale see sobib, Aasiasse samuti, aga Eesti on selleks liiga lihtne maa. Paadunud autosõitjale – ja seda eestlane kindlasti on – mõjuvad värskendava vahepalana ka buss, rong, laev, tramm, troll, jalgratas, tõukeratas. Ja muidugi omaenda kondimootor, mis viis kord kunstnik Ants Laikmaa isegi Saksamaale. Teades vastuseisu Rail Balticule, on täitsa õigustatud küsida, kas meil, metsa- ja loodusrahval, on üldse midagi sellist vaja. Teame ju, kui suure põntsu paneb eestlase hingele uue raudtee ehitus. (See viimane tuli eriti teravalt meelde Hollandis, kus ühes linnas peatus rong nii, et rongiaken ja raudtee ääres asuva kortermaja aken jäid kohakuti. Vähe sellest! Toas askeldanud punapäine mehike viipas mulle naeratades. Kui oleks pingutanud, võinuks me aknast välja upitades teineteisel käest kinni võtta.) Pangu riik ja kohalik võim parem olemasolevad rongid-bussid mõistlikult käima, ütleks nii mõnigi kohaliku transpordi eest võitleja.