Lõpuks saabus pikalt õhus olnud uudis, et koroonakriisi ohjamises korduvalt äpardunud sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske ja asekantsler Maris Jesse saavad ametitest priiks. Eufooriaks paraku põhjust pole ja küsida tuleb: miks alles nüüd ja miks ministeeriumi üldvastutaja töö- ja terviseminister Tanel Kiik ametis jätkab?

Peaminister Kaja Kallas oli kesise vaktsineerimise korraldamise tõttu sattunud sedavõrd tugeva avaliku surve alla, et koha säilitamise ponnistuses pidi ta seekord Kiige kõrvad tuliseks tegema. Muidu kaotanuks Kallas oma tõsiseltvõetavuse. Kiigele esitatud valik oli lihtne: kas lahkuvad kriisijuhtimises äpardunud ja Eesti tervishoiu pikema aja jooksul stagnatsiooni juhtinud Priske-Jesse või tuleb ministril endal kohvrid pakkida. Nagu näha, oli oma nahk Kiigele siiski kallim.

Eilsest Priske lahkumise pressikonverentsist jäi aga mulje, et muudatus olevat vajalik «kodurahu» huvides. Priske sai Kiigelt ohtralt kiita, nagu meil polekski koroonasse surnud ligi 1300 inimest ja majanduslikud kahjud ei ulatuks miljardite eurodeni. Pressikonverentsi laua tagant poetati vaid mokaotsast midagi stiilis «kõik on kriisis vigu teinud.» Samuti ei kuulnud avalikkus midagi Priske lahkumise täpse ajakava kohta, küll aga sai teatavaks, et ebaõnnestunud kriisijuhtimine väärib Priske puhul tervelt kuue kuu ametipalga ulatuses lahkumishüvitist.