Ajalooline kogemus varasemate valimiskogude toimumisest võimaldab teha mõne järelduse. Kolme või enama kandidaadi olemasolu võib ürituse nurjata. Valimiskogus on kaks vooru, kus teises võtavad mõõtu kaks edukamat. Valijamehed, kelle lemmik valimisvõitluses alla jääb, ei pruugi mõne teise kandidaadi toetusega liituda ja nii jääbki mõlemal favoriidil nõutud poole valijameeste toetusest puudu. Valge valimissedeliga hääletamine on valija põhiõigus, kuid vähese arvuga valimiskogus on see mõjus relv valimiste nurjamiseks.