Allveearheoloog Vello Mäss esines 27. juuli Postimehe arvamusküljel ränkade süüdistustega parvlaeva Estonia laevajuhtide aadressil: «Usaldan täielikult lõpparuandes fikseeritut ja loen Estonia huku peasüüdlasteks laevajuhtide ebakompetentset tegevust, mida iseloomustavad valed otsused koos tegevuse(tuse)ga laeva ähvardava ohu hindamisel ning ettenägelikkuse ja vastutustunde puudumist.» Kuigi rahvusvahelise ühiskomisjoni lõpparuande järeldustele tuginemist tuleb igati tunnustada, ei saa nende järelduste põhjal kuidagi nõustuda, et parvlaeva Estonia huku peasüüdlased olid laevajuhid. Estonia navigatsioonisillalt ei pääsenud keegi, mistõttu on nüüd ja varemgi kergekäeliselt süüdistatud laevajuhte, kellel puudub igasugune võimalus oma au ja nime kaitsta. Siinkohal tulebki laevajuhtide kaitseks välja astuda, kuna lugejaid on ilmselgelt eksitatud. Sulgudes on laevahuku lõpparuande leheküljenumbrid.