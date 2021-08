Pealtnäha on vastus lihtne. Venemaa naabritele on suur oht Venemaa. Balti riigid, Kesk-Euroopa ja riigid, nagu Moldova, Gruusia või Ukraina, on pidevalt mures. Venemaa on võimeline nendesse riikidesse sisse tungima ja ka teeb seda, katkestab nende maagaasitarneid ja õõnestab poliitikat.