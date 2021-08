Jaan Männik FOTO: Tairo Lutter

Peaksime Eestis välja arenda­ma veel ühe suurlinna – Tartu –, mis oleks hoopis teise struktuuri ja elanikkonnaga, kirjutab endine Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik.



Eesti suur tulevikuväljakutse on demograafiline olukord koos sisserännupoliitikaga, ühiskonna ­kihistumine ja lõhestumine ning regionaalpoliitika. Regionaalpoliitilisest vaatevinklist on tõsine probleem, et Tallinn/Harjumaa Eesti elu üle liiga palju domineerib, eriti majanduslikult. Rohkem kui pool Eesti SKTst tuleb sellest piirkonnast.

Mulluses Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste kampaanias oli demokraadist kandidaadi senaator Bernie Sandersi üks sõnum, et USAs on liiga palju inimesi, kes teevad nädalas 40 tundi tööd ja elavad vaesuses. Usutavasti kirjeldab see ka Eesti olukorda.

Samuti tekitab muret Tallinna demo­graafiline olukord, kuna 40–45 ­protsenti elanikkonnast on muulased. Tallinn muutub järk-järgult rahvusvaheliseks ­linnaks. Suurt töökäte puudust rahuldatakse sisse­rännuga teistest riikidest ega saa välistada, et varsti on eestlased Tallinnas vähemuses, nii nagu britid Londonis.