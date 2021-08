Nüüd me siis teame, et parvlaevaga Tõll toimunud õnnetust ei põhjustanud inimlik eksitus, vaid tehniline rike. Vähemalt jõudis säärasele järeldusele TS Laevade sisejuurdlus. Ent tegelik probleem ei seisnegi selles, kes või mis laevaõnnetuse põhjustas, vaid riigi ja riigifirma suutmatuses õnnetuse järel tekkinud kriisiga toime tulla. Tänaseni ei ole TS Laevadelt selgitust, miks ei käivitunud Eesti suursaari mandriga ühendavatel liinidel õnnetusejärgseid probleeme maandav kriisiplaan.

Laevafirma juhatuse esimees Indrek Randveer kiitles, et öö läbi praame töös hoides jõuti hommikuks Kuivastusse kogunenud autode järjekord üle vedada. Kas hästitasustatud ametimehele ei tulnud pähe, et just tema ja teiste ettevõtte juhatuse liikmete hoolimatuse tõttu istusid tuhanded inimesed, sealhulgas vanurid ja lastega pered, saarel lõksus, et just tema tegemata töö ja enesega rahulolu põhjustas olukorra, kus kilomeetritepikkuses sabas oodanud reisijad olid teadmatuses, kuna toimuva kohta ei edastatud asjakohast infot?