Oleme suve jooksul juba harjunud piiranguteta ringi liikuma, restorane külastama, massiüritustel osalema, koos sportima ning kultuurisündmusi nautima. Kahjuks ei ole koroonaviirus kuhugi kadunud ja ohustab meid järjekindlalt. Õnneks on siiski juba ka vaktsineeritute arv meie rahva seas suur, mis annab võimaluse jätkata elu sarnaselt esimeste suvekuudega – kõigile neile, kes tõendavad, et ei ole teistele ohtlikud ega levita viirust, mille tagajärjed võivad olla traagilised. Selle võimaluse pakub koroonapass.

Mõistet «koroonapass» kasutame tegelikult ühisnimetusena mitmes Eesti tervise infosüsteemis, nn digiloos genereeritava dokumendi kohta, mis väljendab isiku ohutust ühiskonnale. Kuivõrd need on Euroopa Liidus nn rohelise digitõendi raamistikuga kokkulepitud struktuuriga, siis sobivad esitamiseks kõikides liikmesmaades. Koroonapassina saab esitada ELi digitaalse Covid-immuniseerimise tõendi, ELi digitaalse Covid-testi tõendi või ELi digitaalse läbipõdemise tõendi. Kõik need on ühelaadse struktuuriga dokumendid, mis toimivad vastavalt hetkeolukorrale koroonapassina. Dokumendi paremal ülaosas on masinloetav QR-kood.